बिजनौर: 622 धार्मिक स्थलों से उतरवाए लाउडस्पीकर, इनमें 391 मस्जिद, 214 मंदिर व 17 गुरुद्वारे; ये है वजह
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 03 Sep 2026 07:50 PM IST
सार
डीएम जसजीत कौर को जेल के निरीक्षण के दौरान अजान की आवाज सुनाई दी थी। तभी जेल के पीछे स्थित मस्जिद के लाउड स्पीकरों को उतारा गया। उसके बाद पूरे जिले में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के खिलाफ अभियान चला दिया गया।
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विस्तार
बिजनौर जिले में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लाउस्पीकर के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी क्रम में 622 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए जा चुके हैं। इनमें 391 मस्जिद, 214 मंदिर और 17 गुरुद्वारे शामिल हैं। यह अभियान अभी दो दिन और चलने वाला है।
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बृहस्पतिवार को जिले में लाउडस्पीकर हटाओ अभियान ने और तेजी पकड़ी। टीमें पुलिस मस्जिदों और मंदिरों तक पहुंचीं और उनकी कमेटियों से गुजारिश करते हुए लाउडस्पीकर हटवा गए। बता दें कि पिछले दिनों डीएम जसजीत कौर और एसपी केके विश्नोई जेल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जेल में निरीक्षण करते हुए अचानक अजान की आवाज सुनाई दी।
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एसपी ने पूछा कि यह आवाज कहां से आ रही है। मालूम पड़ा कि जेल के पीछे कुम्हारों वाली मस्जिद है। इसके तुरंत बाद ही पुलिस कुम्हारों वाली मस्जिद में पहुंच गई थी। सबसे पहले इसी मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। साथ ही पुलिस ने ध्वनि प्रसारण को लेकर कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। इसके बाद पुलिस ने लाउडस्पीकर उतारवाने का दायरा बढ़ाते हुए अभियान ही छेड़ दिया। बृहस्पतिवार की शाम तक 391 मस्जिद, 214 मंदिर और 17 गुरद्वारों के लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। एसपी केके विश्नोई ने बताया कि शासन से मिले निर्देश और कोर्ट के आदेशों के क्रम में अभियान चल रहा है। धार्मिक स्थल के परिसर से अजान या भजन की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए।
हीमपुर दीपा
बृहस्पतिवार तक क्षेत्र की मस्जिदों से 89 लाउडस्पीकर उतरवाए जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि लाउडस्पीकर उतरवाकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है।
नींदड़ू
पाडली मांडू की नूरानी और जामा मस्जिद में चार-चार लाउड स्पीकर लगे थे। उनमें से अतिरिक्त लगे तीन-तीन स्पीकरों को उतारा गया। नींदड़ू खास में सादात मस्जिद से दो, जामा मस्जिद व इब्राहीम मस्जिद से एक-एक, बाजीदपुर में अबुबक्र मस्जिद से एक, अंथाई शेख में मेराज मस्जिद से एक अतिरिक्त लगा लाउड स्पीकर हटाया गया। बाकी मस्जिदों में एक-एक लाउड स्पीकर लगा पाया गया।
धामपुर
धामपुर थाना क्षेत्र में 12 से अधिक धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतारा जा चुका है। सभी धार्मिक स्थलों की कमेटी के लोगों को सुझाव दिया है कि जहां पर एक से अधिक लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। वह अविलंब उतार लें। अन्यथा की स्थिति में पुलिस अधिकारियों की ओर से अभियान के तहत लाउडस्पीकरों को उतरवाया जाएगा।
बृहस्पतिवार तक क्षेत्र की मस्जिदों से 89 लाउडस्पीकर उतरवाए जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि लाउडस्पीकर उतरवाकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है।
नींदड़ू
पाडली मांडू की नूरानी और जामा मस्जिद में चार-चार लाउड स्पीकर लगे थे। उनमें से अतिरिक्त लगे तीन-तीन स्पीकरों को उतारा गया। नींदड़ू खास में सादात मस्जिद से दो, जामा मस्जिद व इब्राहीम मस्जिद से एक-एक, बाजीदपुर में अबुबक्र मस्जिद से एक, अंथाई शेख में मेराज मस्जिद से एक अतिरिक्त लगा लाउड स्पीकर हटाया गया। बाकी मस्जिदों में एक-एक लाउड स्पीकर लगा पाया गया।
धामपुर
धामपुर थाना क्षेत्र में 12 से अधिक धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतारा जा चुका है। सभी धार्मिक स्थलों की कमेटी के लोगों को सुझाव दिया है कि जहां पर एक से अधिक लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। वह अविलंब उतार लें। अन्यथा की स्थिति में पुलिस अधिकारियों की ओर से अभियान के तहत लाउडस्पीकरों को उतरवाया जाएगा।
किरतपुर
पुलिस ने धार्मिक स्थलों से लगभग 32 लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। पुलिस का यह अभियान शुक्रवार को भी जारी रहेगा। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों पर धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटवाया जा रहा है।
चांदपुर
सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि चांदपुर सर्किल के चार थाना क्षेत्र में अब तक 335 लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। जिसमें चांदपुर थाना क्षेत्र से 84, नूरपुर थाना क्षेत्र से 101, हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र से 91, शिवाला कला थाना क्षेत्र से 59 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं।
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चांदपुर
सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि चांदपुर सर्किल के चार थाना क्षेत्र में अब तक 335 लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। जिसमें चांदपुर थाना क्षेत्र से 84, नूरपुर थाना क्षेत्र से 101, हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र से 91, शिवाला कला थाना क्षेत्र से 59 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं।
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