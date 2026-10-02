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साहूकारों की मनमानी कर्जदारों की कमर तोड़ रही है। अब एक और साहूकार ने एक मजदूर की आधा बीघा जमीन कब्जा ली। मजदूर ने 13 हजार का कर्ज लिया था, 38 हजार रुपये अदा करने के बाद भी साहूकार ने खाता बंद नहीं किया और बकाया बढ़ाकर एक लाख कर दिया। नूरपुर थाना पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

गांव पूरनपुर स्याना निवासी मजदूर राजवीर सिंह ने बताया कि साल 2013-15 के दौरान उसके बच्चे की तबीयत खराब थी। इलाज के लिए उसने गांव के ही जोगेंद्र सिंह से 13 हजार रुपये उधार लिए। साल 2020 तक 10,800 रुपये वापस कर दिए थे। इसके बावजूद जोगेंद्र सिंह ने ब्याज जोड़कर उससे 61,500 रुपये की मांग शुरू कर दी।

दबाव और डराने-धमकाने के बाद उससे 28 हजार रुपये और वसूल लिए गए। इसके बाद भी आरोपी हर माह पांच प्रतिशत ब्याज के हिसाब से जोड़कर करीब एक लाख रुपये बकाया बताते हुए मांग कर रहा है।



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राजवीर ने बताया कि वह राजमिस्त्री के साथ मजदूरी करता है। उसके पास सिर्फ आधा बीघा ही जमीन है। पांच दिन पहले साहूकार जोगेंद्र ने उसकी आधा बीघा जमीन पर कब्जा करते हुए फसल बो दी। साथ ही आरोपी ने कहा कि एक लाख अदा कर दे, जमीन छोड़ दी जाएगी। राजवीर ने बताया कि वह बेहद गरीब और भूमिहीन मजदूर है। उसके पास अपना मकान तक नहीं है और आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। सीओ देशदीपक ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

