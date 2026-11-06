बिजनौर: स्योहारा में दहेज उत्पीड़न से परेशान विवाहिता ने जहर खाकर जान दी, पति समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज

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दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न से परेशान एक विवाहिता ने जहरीले पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे नूरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विवाहिता की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने पति, देवर और ननद के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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मुरादाबाद जनपद के थाना कांठ क्षेत्र के मोहल्ला पट्टीवाला निवासी साविया पत्नी सल्लू की पुत्री नाजिया (25) की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व स्योहारा थाना क्षेत्र के ग्राम हरोली निवासी आसिफ पुत्र पीरा के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर नाजिया को प्रताड़ित करते थे। पांच नवंबर को नाजिया ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। परिजन उसे नूरपुर स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।



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बृहस्पतिवार देर रात करीब 12:35 बजे मृतका की मां साविया थाने पहुंची और पुलिस को लिखित तहरीर दी। पुलिस ने पति आसिफ, देवर इरफान और ननद के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली। सूचना पर थानाध्यक्ष प्रवेज कुमार पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया।



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