{"_id":"6adb623a42ed441a18041cac","slug":"bijnor-distraught-over-the-death-of-his-parents-a-man-set-himself-on-fire-and-later-died-in-the-hospital-2026-10-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: माता-पिता की मौत से तनाव में आए युवक ने खुद को आग लगाई, अस्पताल में मौत; घर भी जला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

धामपुर की टीचर्स कॉलोनी स्थित एक घर में आग लगने से झुलसे 28 वर्षीय युवक आशीष की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक के खुद को आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में आशीष घर की छत पर आग की लपटों के बीच घिरा दिखाई दे रहा है।

Trending Videos

बुधवार को नगर की टीचर्स कॉलोनी स्थित रिटायर्ड बैंक प्रबंधक स्व. कमल सिंह के घर में भीषण आग लग गई थी। अग्निकांड में घर में खड़े तीन दुपहिया वाहनों सहित लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर राख हो गया था। आग में घर में रहने वाला अकेला युवक आशीष भी गंभीर रूप से झुलस गया था। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के सफदरजंग दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आशीष के माता-पिता का तीन साल पहले निधन हो चुका है। उसकी दो बहनें भी बाहर रहती हैं। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मुताबिक माता-पिता की मौत के बाद से ही आशीष तनाव में रहने लगा था।



विज्ञापन

विज्ञापन

आशीष के द्वारा ही घर में आग लगाने की बात सामने आई। घटना के दो दिन बाद शुक्रवार को आशीष की उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक घर की छत पर खुद को आग लगाते दिख रहा है। इसी दौरान आसपास रहने वाले लोग उसे रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन युवक खुद को आग लगा लेता है।

विज्ञापन