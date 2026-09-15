बिजनौर: काम आई वन विभाग की ट्रिक, मुर्गियों के लालच में पिंजरे में फंसा आठ साल का नर गुलदार, कराया रेस्क्यू

17 अगस्त को लगाया था पिंजरा

गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 17 अगस्त को क्षेत्र में पिंजरा लगाया था। गुलदार को आकर्षित करने के लिए पिंजरे में मुर्गियों को चारे के तौर पर रखा गया था। कई दिनों के इंतजार के बाद मंगलवार सुबह करीब पांच बजे गुलदार मुर्गियों के लालच में पिंजरे के अंदर पहुंच गया और उसमें फंस गया।



सुरक्षित रेस्क्यू कर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजा

गुलदार के पिंजरे में फंसने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित कब्जे में लिया। इसके बाद गुलदार को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नगीना स्थित कृषि विज्ञान केंद्र लाया गया। रेस्क्यू टीम में वन रेंजर प्रदीप शर्मा के अलावा वन दारोगा नईम अली, धर्मेंद्र कुमार, विशाल प्रताप सिंह और लाल सिंह शामिल रहे।