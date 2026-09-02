{"_id":"6a9845e48d59fb3f3e053cc8","slug":"bijnor-children-inside-a-leopard-trap-turned-into-a-game-lives-being-put-at-risk-video-going-viral-2026-09-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: पिंजरे में तेंदुए की जगह बच्चे, खेल-खेल में खतरे में डाली जान, वायरल हो रहा वीडियो; देखें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

विज्ञापन





गुलदार के खौफ को बच्चों ने खेल बना लिया। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव थेपुर में गुलदार को पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे में कई बच्चे घुसकर बैठ गए जबकि कुछ पिंजरे के ऊपर खड़े रहे। इस दौरान कुछ युवक मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बुधवार को वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों व बच्चों को इस तरह की हरकत नहीं करने की चेतावनी दी।

गांव थेपुर और रामपुर के पास कई दिनों से गुलदार दिखाई देने पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया है। इसमें गुलदार तो नहीं फंसा लेकिन बच्चों ने इसे अपना खेल जरूर बना लिया। बच्चे पिंजरे में घुसकर बैठ गए और उसका दरवाजा बंद कर दिया। वीडियो में चार से पांच बच्चे पिंजरे में बंद होकर गुलदार की तरह गुर्राते नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे पिंजरे के ऊपर खड़े हैं।



विज्ञापन

विज्ञापन

वीडियो बनाने वाले युवक कह रहे हैं कि गुलदार की जगह बच्चे पिंजरे में फंस रहे हैं। गांव पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को चेतावनी दी कि पिंजरे के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। इस तरह की हरकत से उनकी सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है।

