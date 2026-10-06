दीपांशु हत्याकांड: आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, नजीबाबाद तहसील के बाहर भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना

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दीपांशु के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में अभी तक केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य नामजद आरोपी खुले घूम रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी में उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है।पुलिस ने किसानों से तहसील परिसर के बजाय मंडी समिति में निर्धारित धरना स्थल पर जाने के लिए कहा। हालांकि किसानों ने पुलिस की बात नहीं मानी और तहसील गेट के बाहर फ्लाईओवर के नीचे धरना शुरू कर दिया।भाकियू महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं और किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। तहसील गेट के बाहर धरना शुरू होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।धरने को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर तहसील क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मौके पर मौजूद किसानों से बातचीत की जा रही है।