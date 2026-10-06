दीपांशु हत्याकांड: आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, नजीबाबाद तहसील के बाहर भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 06 Oct 2026 02:22 PM IST
सार
बिजनौर के नजीबाबाद में किरतपुर के दीपांशु हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाकियू महात्मा टिकैत ने तहसील के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर गिरफ्तारी में उदासीनता का आरोप लगाया। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
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विस्तार
बिजनौर के नजीबाबाद में दीपांशु हत्याकांड को लेकर भाकियू महात्मा टिकैत ने तहसील के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। संगठन और मृतक के परिजन मामले में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसानों के धरने को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।
एक गिरफ्तारी, अन्य आरोपी खुले घूमने का आरोप
दीपांशु के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में अभी तक केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य नामजद आरोपी खुले घूम रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी में उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है।
निर्धारित धरना स्थल पर जाने को कहा
पुलिस ने किसानों से तहसील परिसर के बजाय मंडी समिति में निर्धारित धरना स्थल पर जाने के लिए कहा। हालांकि किसानों ने पुलिस की बात नहीं मानी और तहसील गेट के बाहर फ्लाईओवर के नीचे धरना शुरू कर दिया।
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तहसील गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना
भाकियू महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं और किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। तहसील गेट के बाहर धरना शुरू होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात
धरने को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर तहसील क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मौके पर मौजूद किसानों से बातचीत की जा रही है।
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एक गिरफ्तारी, अन्य आरोपी खुले घूमने का आरोप
दीपांशु के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में अभी तक केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य नामजद आरोपी खुले घूम रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी में उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है।
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निर्धारित धरना स्थल पर जाने को कहा
पुलिस ने किसानों से तहसील परिसर के बजाय मंडी समिति में निर्धारित धरना स्थल पर जाने के लिए कहा। हालांकि किसानों ने पुलिस की बात नहीं मानी और तहसील गेट के बाहर फ्लाईओवर के नीचे धरना शुरू कर दिया।
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तहसील गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना
भाकियू महात्मा टिकैत के कार्यकर्ताओं और किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। तहसील गेट के बाहर धरना शुरू होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात
धरने को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर तहसील क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मौके पर मौजूद किसानों से बातचीत की जा रही है।