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Bijnor News: युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बालावाली मार्ग पर लगाया जाम

Sat, 17 Oct 2026 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:50 AM IST
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Angry villagers blocked Balawali road after the death of a youth
मंडावर-बालावाली मार्ग पर पर युवक की मौत के विरोध में सड़क पर बैठकर जाम लगाते ग्रामीण। संवाद
मंडावर। बृहस्पतिवार को गांव देवीदासवाला के परिवार के इकलौते बेटे शिवम की मॉर्निंग वॉक के समय कार की टक्कर से मौत हो गई थी। शुक्रवार दोपहर हादसे से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मंडावर-बालावाली मार्ग पर जाम लगा दिया और आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी की मांग की। जाम देर शाम कार्रवाई के आश्वासन पर जाम खोल दिया गया।
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बालावाली मार्ग पर स्थित ग्राम देवीदासवाला निवासी शिवम उर्फ टोनी (32) पुत्र सत्येंद्र रोज की तरह बृहस्पतिवार सवेरे मॉर्निंग वॉक पर निकला था। गांव के कुछ साथी भी उसके साथ थे। तभी तेज रफ्तार में दौड़ती एक कार की टक्कर से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसका साथी पंकज कार की चपेट में आने से घायल हो गया था। शुक्रवार की दोपहर उसके परिवार और गांव के लोगों ने विरोध जताते हुए मंडावर बालावाली मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिलाने की मांग की। मौके पर सीओ सिटी अभय कुमार पांडे एसडीएम अतिरिक्त ने समझने का काफी प्रयास किया। शाम के समय सपा नेता अनुज मलिक पीड़ित परिवार का हाल जानने पहुंचे । इसके बाद ग्रामीणों के साथ ही धरने पर बैठ गए। सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया कि उचित कार्रवाई के आश्वासन पर जाम खुलवा दिया गया।
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