फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Anees Murder Case: Three youths killed him after he resisted a robbery attempt; they strangled him

अनीस हत्याकांड: रुपये छीनने का विरोध करने पर 3 युवकों ने मारा, गला घोंटकर पार कर दी लोहे की सलाई; दो गिरफ्तार

Thu, 01 Oct 2026 09:07 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 01 Oct 2026 09:07 PM IST
सार

Bijnor News: अपनी दो बहनों के घर आए बुजुर्ग अनीस की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। परिजनों के साथ मेला देखने गए बुजुर्ग को चाय की दुकान पर मिले युवक लूट के इरादे से अपने साथ ले गए और मारकर फेंक दिया। 

विज्ञापन
Anees Murder Case: Three youths killed him after he resisted a robbery attempt; they strangled him
अनीस की फाइल फोटो और गिरफ्तार दो आरोपी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

स्योहारा में बुजुर्ग अनीस (65) की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। अनीस का बेल्ट से गला घोंटा और नुकीली वस्तु से गले पर वार कर हत्या की गई। रुपये छीनने का विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। 
विज्ञापन

एएसपी पूर्वी अमीर किशोर श्रीवास्तव और सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता की। बताया कि आरोपी राजा निवासी मोहल्ला जमनावाला हल्दौर और हिमांशु निवासी मोहल्ला आंबेडकर नगर हल्दौर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरप्रीत उर्फ हर्ष उर्फ अंगा निवासी मोहल्ला खेड़ा हल्दौर की तलाश जारी है। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

स्योहारा क्षेत्र के गांव मकसूदपुर निवासी वृद्ध अनीस 21 सितंबर को हल्दौर में अपनी बहन गुलिस्ता और जाहिरा के घर हल्दौर दवाई लेने गए थे। अगले दिन वह रिश्तेदारों के साथ पोखर बाजार में लगे गुदड़ी मेले में चले गए। रास्ते में वह एक चाय की दुकान पर रुक गए, जबकि अन्य लोग आगे निकल गए। इसके बाद वह लापता हो गए।
 
विज्ञापन

पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में तीन आरोपियों के नाम सामने आए, दो को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 23 सितंबर को तीनों ने पहले एक साथ शराब पी। इसके बाद अनीस को जबरन उन्हीं की बाइक पर बैठाकर कुम्हारपुरा के जंगल ले गए। वहां तीनों आरोपियां ने फिर से शराब पी। आरोपियों को लगा कि अनीस के पास रुपये होंगे। अनीस की जेब में हाथ डाला, तो उन्होंने विरोध कर दिया। तलाशी लेने को लेकर विवाद हुआ। 
 

इस तरह की हत्या
हिमांशु ने अनीस के हाथ और राजा ने पैर पकड़ लिए, जबकि हरप्रीत ने बेल्ट से गला दबाया और नुकीली सलाई से गर्दन पर कई वार किए। हत्या के बाद आरोपियों ने अनीस के कपड़े उतारकर छिपा दिए और शव को गन्ने की पत्तियों के नीचे दबा दिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर शव और रक्तरंजित कपड़े बरामद किए। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

ये भी देखें...
बिजनौर: किराएदार 'आंटी' के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले दूसरे भाई की भी एड्स से मौत, आशिकों में दहशत का माहौल

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed