अनीस हत्याकांड: रुपये छीनने का विरोध करने पर 3 युवकों ने मारा, गला घोंटकर पार कर दी लोहे की सलाई; दो गिरफ्तार

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विज्ञापन स्योहारा में बुजुर्ग अनीस (65) की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। अनीस का बेल्ट से गला घोंटा और नुकीली वस्तु से गले पर वार कर हत्या की गई। रुपये छीनने का विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया।

एएसपी पूर्वी अमीर किशोर श्रीवास्तव और सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता की। बताया कि आरोपी राजा निवासी मोहल्ला जमनावाला हल्दौर और हिमांशु निवासी मोहल्ला आंबेडकर नगर हल्दौर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरप्रीत उर्फ हर्ष उर्फ अंगा निवासी मोहल्ला खेड़ा हल्दौर की तलाश जारी है।



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स्योहारा क्षेत्र के गांव मकसूदपुर निवासी वृद्ध अनीस 21 सितंबर को हल्दौर में अपनी बहन गुलिस्ता और जाहिरा के घर हल्दौर दवाई लेने गए थे। अगले दिन वह रिश्तेदारों के साथ पोखर बाजार में लगे गुदड़ी मेले में चले गए। रास्ते में वह एक चाय की दुकान पर रुक गए, जबकि अन्य लोग आगे निकल गए। इसके बाद वह लापता हो गए।



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