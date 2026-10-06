Bijnor News: महिला को बंधक बनाकर शराब पिलाने और दुष्कर्म का आरोप

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युवती ने बताया कि गांव की एक महिला ने रविवार को 11:30 बजे मीटिंग के बहाने फोन कर उसकी मां को बुलाया था। जब उसने मां से बात करने के लिए फोन किया तो महिला ने बताया कि वह सो रही है। देर रात मां का अचानक फोन आया कि उसे जबरन शराब पिलाई जा रही है और उसे बचा लो। जब वह मीना के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। बाद में एक होटल में मां कंबल में लिपटी, नशे की हालत में चारपाई के नीचे पड़ी मिली। युवती ने युवक और एक महिला पर आरोप लगाया उन्होंने उसकी मां को जबरन शराब पिलाई गई और जेवरात चोरी किए।वहीं पीड़ित महिला का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि उसे एक होटल पर ले जाया गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया गया। इसके बाद उसके साथ गलत हरकत की गई। महिला का आरोप है कि होश आने पर उसके जेवरात भी गायब थे। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। उसके बाद ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।