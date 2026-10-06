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Bijnor News: महिला को बंधक बनाकर शराब पिलाने और दुष्कर्म का आरोप

Tue, 06 Oct 2026 01:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:10 AM IST
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Allegation of holding a woman hostage, forcing her to consume alcohol, and raping her.
मंडावली/नजीबाबाद। थाना किरतपुर क्षेत्र निवासी युवती ने उसकी मां को बंधक बनाकर जबरन शराब पिलाने और जेवरात गायब करने का आरोप लगाते हुए मंडावली थाने में तहरीर दी है। वहीं पीड़ित महिला ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का भी आरोप लगाया है। महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिसमें वह आपबीती बता रही है।
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युवती ने बताया कि गांव की एक महिला ने रविवार को 11:30 बजे मीटिंग के बहाने फोन कर उसकी मां को बुलाया था। जब उसने मां से बात करने के लिए फोन किया तो महिला ने बताया कि वह सो रही है। देर रात मां का अचानक फोन आया कि उसे जबरन शराब पिलाई जा रही है और उसे बचा लो। जब वह मीना के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। बाद में एक होटल में मां कंबल में लिपटी, नशे की हालत में चारपाई के नीचे पड़ी मिली। युवती ने युवक और एक महिला पर आरोप लगाया उन्होंने उसकी मां को जबरन शराब पिलाई गई और जेवरात चोरी किए।
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वहीं पीड़ित महिला का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि उसे एक होटल पर ले जाया गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया गया। इसके बाद उसके साथ गलत हरकत की गई। महिला का आरोप है कि होश आने पर उसके जेवरात भी गायब थे। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। उसके बाद ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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