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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Unannounced power cuts anger citizens

Bijnor News: अघोषित विद्युत कटौती से नागरिकों में रोष

Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
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Unannounced power cuts anger citizens
धामपुर। नगर क्षेत्र में कई घंटों तक अघोषित विद्युत कटौती से जनता परेशान है। नगर के अलग-अलग इलाकों में बिना रोस्टिंग के तीन से चार घंटे तक की कटौती हो रही है। बिना किसी पूर्व सूचना के विद्युत कटौती से उपभोक्ता परेशान है। नगर निवासी फैजान, शाहआलम, पुष्पेंद्र कुमार, अजय सिंह आदि का कहना है कि नगर में दिन के समय कई घंटों तक कटौती की जा रही है।
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सोमवार को भी टीचर्स कॉलोनी, पक्का बाग, पहाड़ी दरवाजा, दिलशाद कॉलोनी आदि इलाकों में दोपहर को ढाई से तीन घंटे तक आपूर्ति बाधित रही। नागरिकों में नगर में तय शेड्यूल के मुताबिक आपूर्ति कराने की मांग की है। उधर विद्युत निगम के अवर अभियंता सुनील कुमार का कहना है कि नगर क्षेत्र में तय शेड्यूल के मुताबिक ही आपूर्ति कराई जा रही है। कालागढ़ मार्ग पर रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए आपूर्ति बंद करनी पड़ती है। सोमवार को बिजली घर और आरएसएम तिराहे पर कार्य के चलते कुछ समय के लिए आपूर्ति बंद की गई। कार्य समाप्त होने के बाद निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
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