Bijnor News: शेखपुरा लाला में 1600 मीटर दौड़ में शाहिल ने मारी बाजी

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प्रतियोगिता में शेखुपुरा लाला निवासी शाहिल ने प्रथम, खजुरी निवासी राजा ने द्वितीय और अट्टा निवासी मानव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विधायक ओम कुमार ने विजेता धावकों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं टॉप 10 में आने वाले अन्य खिलाड़ियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।विधायक ने कहा कि खेल युवाओं की प्रतिभा निखारने के साथ उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।इस दौरान भाजपा आकू मंडल अध्यक्ष राकेश सैनी, हिमांशु पाराशर, ज्येष्ठवीर सिंह, अमन सैनी, फैजल, पुरुषोत्तम सैनी, अंकुर, दिव्यांशु दहिया, प्रथम फौजी और ओमपाल डायरेक्टर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।