Bijnor News: कब्रिस्तान में शव दफनाने के लिए 40 हजार रुपये मांगने का आरोप

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मोहल्ला मिलकियान निवासी नौशाद हुसैन ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बीती 22 अगस्त को उनके भाई शमशाद हुसैन का निधन हो गया। परिजन जनाजा लेकर नगर पालिका/ सरकारी कब्रिस्तान पहुंचे। आरोप है कि वहां कमेटी के सदस्यों ने 40 हजार रुपये की मांग की। परिवार ने असमर्थता जताई तो कब्र नहीं खोदने दी गई। विरोध करने पर गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों ने बाद में शमशाद के शव को दूसरे कब्रिस्तान में दफनाया। नौशाद ने मामले की निष्पक्ष जांच, कमेटी की वैधता और कब्रिस्तान के प्रबंधन की जांच कराने की मांग की है। उसका यह भी कहना है कि करीब 11 माह पहले उनके भाई शादाब का इंतकाल हुआ था। उस समय भी कथित कमेटी के लोगों ने दफनाने के लिए पांच हजार रुपये लिए थे। आरोप है कि रकम की रसीद नहीं दी गई थी।

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स्योहारा। कब्रिस्तान में शव दफनाने के लिए 40 हजार रुपये की मांग करने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका में शिकायत की गई है। आरोप है कि रकम देने में असमर्थता जताने पर कब्र नहीं खोदने दी गई। परिजन जनाजा लेकर लौटने को मजबूर हुए और बाद में दूसरे कब्रिस्तान में शव को सुपुर्द-ए-खाक किया गया।