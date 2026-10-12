Bhadohi News: पुलिया पर बैठे युवक पर हमला, सिर में लगे 15 टांके

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महराजगंज। इब्राहिमपुर गांव में नहर की पुलिया पर बैठे तीन युवकों पर सात लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना में सुजानगंज थाना क्षेत्र के मंहकुचा निवासी विशाल सरोज घायल हो गया। उसके सिर में 15 टांके लगे हैं। नंदन गौतम को भी चोटें आई हैं। विशाल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों ने भाग रहे हमलावरों में से एक को पकड़ लिया। थानाध्यक्ष तरुण श्रीवास्तव ने बताया कि विशाल की मां नगीना सरोज ने पुलिस को तहरीर देकर में बताया कि उनका बेटा पेंटर है। नौ अक्तूबर को वह इब्राहिमपुर स्थित अपने ननिहाल में रुका था। रात करीब 11 बजे वह इब्राहिमपुर निवासी गोविंद सरोज और नंदन गौतम के साथ पड़ोस के गांव में नाच देखने जा रहा था। तीनों घर के पास मजीठी मार्ग पर नहर की पुलिया पर बैठे थे। इसी दौरान तीन बाइकों पर सवार होकर सात लोग पहुंचे। उनके हाथों में लाठी डंडे थे। आरोप है कि गाली-गलौज और धमकी देते हुए उन्होंने तीनों पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया युवक अभिषेक है। जो पूरा गंभीर शाह गांव का रहने वाला है। आरोप है कि हमलावर इब्राहिमपुर निवासी विपिन गौतम के बुलाने पर अभिषेक गौतम को मारने आए थे। पुलिया पर बैठे युवकों की पहचान में गलती होने के कारण उन पर हमला कर दिया। थानाध्यक्ष तरुण श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में दो नामजद और पांच अज्ञात सहित सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।