Bhadohi News: भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने रमेश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:30 AM IST
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आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा प्रकोष्ठों में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रही है। रविवार को भाजपा की ओर से अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्षों की सूची जारी गई।
इसमें भदोही में ज्ञानपुर नगर के बड़ाडीह निवासी एवं चार बार के सभासद रमेश पासी को अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। रमेश पासी भाजपा एससी मोर्चा के नगर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
वह पिछले दो दशक से भाजपा की राजनीतिक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं।
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उनको पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। संवाद
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इसमें भदोही में ज्ञानपुर नगर के बड़ाडीह निवासी एवं चार बार के सभासद रमेश पासी को अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। रमेश पासी भाजपा एससी मोर्चा के नगर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
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वह पिछले दो दशक से भाजपा की राजनीतिक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं।
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उनको पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। संवाद