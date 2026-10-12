Bhadohi News: बंद मकान को चोरों ने खंगाला

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भवन स्वामी ने बताया कि घटना के समय वे परिवार के साथ घर पर मौजूद नहीं थीं। सूचना मिलने के बाद उन्होंने घर पहुंचकर डायल 112 और लालानगर पुलिस चौकी को दी। विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद भवन स्वामी ने बताया कि घटना के समय वे परिवार के साथ घर पर मौजूद नहीं थीं। सूचना मिलने के बाद उन्होंने घर पहुंचकर डायल 112 और लालानगर पुलिस चौकी को दी।प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में शनिवार की रात चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखा सामान बिखेर दिया और कुछ सामान बाहर खेत में फेंक दिया। रविवार की सुबह पड़ोसियों से सूचना मिलने पर भवन स्वामी सोमारी देवी पहुंचीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका-मुआयना किया।