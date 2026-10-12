Bhadohi News: श्रीराम ने तोड़ा शिव का धनुष
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:30 AM IST
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नगर के रामलीला मैदान में बघेल रामलीला समिति के नेतृत्व में आयोजित प्राचीन रामलीला के छठवें दिन रविवार को भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह प्रसंग का भव्य मंचन किया गया। विवाह प्रसंग के मंचन के दौरान पूरा रामलीला मैदान जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। मंचन के दौरान राजा जनक के दरबार में शिवधनुष भंग होने के बाद माता सीता ने भगवान श्रीराम को वरमाला पहनाई। जिसे देखकर दर्शक भावविभोर हो उठे। संवाद
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