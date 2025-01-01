Bhadohi News: सोने का हिरण पकड़ने गए श्री राम सीता का हरण करने पहुंचा रावण

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गोपीगंज। बाबा बड़े शिव धाम प्रांगण में आयोजित रामलीला में बृहस्पतिवार को कलाकारों ने सीताहरण प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया। कलाकारों ने अपने सजीव अभिनय से दर्शकों को भावविभोर कर दिया। इस लीला में भगवान श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के वनवास से जुड़े दृश्य दिखाए गए। समिति के अनुसार पंचवटी में श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के निवास का प्रसंग दिखाया गया। रावण की कुटिल योजना भी दर्शाई गई। स्वर्ण मृग के रूप में मारीच आया, जिसके पीछे सीता के आग्रह पर श्रीराम गए। मारीच की आवाज सुनकर सीता व्याकुल हुईं। लक्ष्मण के कुटिया छोड़ने का लाभ उठाकर रावण साधु वेश में छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। यह दृश्य दर्शकों के लिए भावुक करने वाला था। सीता हरण का दृश्य देखकर लोग भाव विभोर हो गए है। श्रीराम की भूमिका गगन पाठक, लक्ष्मण सार्थक पाठक और सीता गौरव पाठक निभा रहे हैं। इस दौरान शेषधर पाठक, विकास पाठक, विजय देव पाठक, राजकुमार पाठक, डॉ. रमेश चंद्र पाठक, रसीले पाठक आदि मौजूद रहे।