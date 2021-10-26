Bhadohi News: पीएचसी प्रभारियों के अवकाश में बदलाव, मरीजों को मिलेगी राहत

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जिले में ग्रामीण आबादी को प्राथमिक स्तर पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए 20 पीएचसी संचालित हैं। यहां हर रविवार को स्वास्थ्य मेला लगता है। हर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला होने के कारण पीएचसी प्रभारियों का शुक्रवार के दिन अवकाश रहता था। डॉक्टर के एक साथ अवकाश होने पर इससे मरीजों को उपचार कराने में परेशानी होती थी। एक ही दिन सभी प्रभारियों के प्रतिकर पर रहने से स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकीय सेवाएं प्रभावित होने की आशंका रहती थी। मरीजों को उपचार के लिए दूसरे दिन आने या अन्य विकल्प तलाशने पड़ते थे। इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर व्यवस्था में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब पीएचसी प्रभारियों को अलग-अलग दिन अवकाश दिया जाएगा।इस दिन इस पीएचसी प्रभारी को मिलेगा अवकाशसीएमओ डॉ. एसके चक ने बताया कि लालानगर, गिर्दबड़गांव, डेरवां, चकटोडर, कसियापुर, महजूदा, अर्बन नई बाजार, करियाव, हरिहरपुर, मर्दनपुन आदि पीएचसी के डॉक्टरों को मंगलवार को प्रतिकर मिलेगा। इसी तरह ममहर, जयरामपुर, मई हरोपट्टी, अमिलौरी, मकनपुर, जंगीगंज, कटरा, अर्बन गोपीगंज, पकरी, सेमराध को शुक्रवार को मिलेगा। प्रतिकरण से पहले प्रभारी नोडल, अधीक्षक को सूचना देगे।