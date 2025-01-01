डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम हैं देश के युवाओं के आदर्श : प्रदीप

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जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि कलाम किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे भारत के युवाओं के आदर्श थे। भदोही विधायक जाहिद बेग ने कहा कि कलाम ने अपना पूरा जीवन शिक्षा और विज्ञान को समर्पित कर दिया। सपा नेता हसनैन अंसारी ने कहा कि गरीबी मजबूत इरादों का रास्ता नहीं रोक सकती।मौके पर हृदय नारायण प्रजापति, संतोष यादव, कल्लन यादव, कमला महतो, रिना सोनकर नरेंद्र बिंद, लालचंद बिंद, पंचलाल सरोज, मुन्ना खां, अयोध्या साहु, संतलाल यादव, जटाशंकर यादव गायक, धर्मेंद्र कुमार मिश्र पप्पू आदि रहे।