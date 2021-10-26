Bhadohi News: रबी सीजन में 260 बीघे में उगेगी सब्जी, पंजीकरण शुरू

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इसमें टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और शिमला मिर्च आदि है। उद्यान विभाग में सत्यापन के बाद बीज वितरण किए जा रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी ममता यादव ने बताया कि बीज का वितरण सप्ताहभर से शुरू है।सब्जी की नर्सरी डालने पर 21 दिन पौधे तैयार हो जाएगे। इसके लिए प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर किसानों का चयन प्रक्रिया शुरू है। उन्हें अनुदान पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।उद्यान विभाग द्वारा तकनीकी जानकारी भी किसानों को लगातार दी जा रही है। इन प्रयासों से किसानों की आय में निश्चित रूप से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे स्थानीय बाजार में ताजी और गुणवत्तापूर्ण सब्जियों की पर्याप्त हो सकेगी।कार्यालय आने वाले किसानों को ड्रिप इरिगेशन तकनीक, जैविक खेती के फायदे के बारे में बताया जा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस बार सब्जी का रकबा 40 बीघा बढ़ा है।इस कदम का मुख्य उद्देश्य जिले को सब्जी उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है।