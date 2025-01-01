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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Idols of Goddess Jagdamba installed in pandals; chants of devotion resound.

Bhadohi News: पंडालों में विराजीं मां जगदंबा की प्रतिमाएं, लगे जयकारे

Fri, 16 Oct 2026 12:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:41 AM IST
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Idols of Goddess Jagdamba installed in pandals; chants of devotion resound.
कांवल गांव में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा । संवाद
ज्ञानपुर। शारदीय नवरात्र के पांचवे दिन शहर से लेकर गांव तक पूजा पंडालों में मां दुर्गा के पांचवें स्वरुप स्कन्दमाता की पूजा की गई। बृहस्पतिवार को कई इलाकों में डीजे पर भक्ति गीतों और उल्लास और उत्साह के बीच मां की प्रतिमाओं को पंडाल में पहुंचाया गया।
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ज्ञानपुर के दुधनाथ मंदिर सहित अभोली, गोपीगंज, भदोही, चौरी सहित विभिन्न स्थानों पर प्रतिमा स्थापित की गई। सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पंडाल में दिखने लगती है। पूजा पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।
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जिले के 546 गांव और सात निकाय में छोटे बड़े कुल 950 स्थानों पर मां की प्रतिमाएं स्थापित हैं। देवी मंदिर से लेकर इन पंडालों में रोजाना 12 से 14 लाख लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इन दिनों भक्ति और उत्साह संगम दिख रहा है।
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आकर्षक सजावट और रंग-बिरंगी रोशनी से सजे पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुबह से देर रात तक पंडालों में दर्शन-पूजन के लिए लोगों की आवाजाही बनी है।
वहीं, दुर्गा पूजा समितियों की ओर से पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के इंतजाम किए गए हैं। शाम होते ही पंडालों में देवी गीतों और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है।
पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूजा समितियां भी सक्रिय हैं। वहीं पुलिसकर्मी में मुस्तैद है, जो शाम को पूजा पंडाल के पास चक्रमण करते हैं। भवानीपुर डेरवा में मां भवानी दुर्गा समिति की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। समिति के सदस्यों की ओर से पूजा आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है।
व्यवस्था की जिम्मेदारी शशिभान सरोज, शिवांश मिश्रा, शुभम पांडेय, अभय पांडेय, शरद पांडेय, नायाब आदि मौजूद रहे। भिदिऊरा निवासी आचार्य गणेश पांडेय ने बताया कि बृहस्पतिवार को मां दुर्गा के पांचवे स्वरुप स्कन्दमाता की पूजा की गई। मां को केला का भोग अर्पित किया जाता है।

वहीं कौलापुर के बेरासपुर गांव स्थित बाबा बेरासनाथ मंदिर परिसर में दुर्गा पूजनोत्सव मनाया जा रहा है।

कांवल गांव में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा । संवाद

कांवल गांव में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा । संवाद

कांवल गांव में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा । संवाद

कांवल गांव में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा । संवाद

कांवल गांव में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा । संवाद

कांवल गांव में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा । संवाद

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