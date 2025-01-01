फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Water from a tubewell has been flowing for two months, damaging the roads.

Bhadohi News: दो महीने से बह रहा नलकूप का पानी, सड़कें हो रहीं खराब

Fri, 16 Oct 2026 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Water from a tubewell has been flowing for two months, damaging the roads.
वेदमनपुर में सड़क पर बह रहा नलकूप का पानी। संवाद
चौरी। वेदमनपुर राजकीय नलकूप का पानी पिछले दो महीने से सड़क पर बह रहा है। इससे न केवल सड़कें खराब हो रही हैं, बल्कि सैकड़ों लीटर पानी भी बर्बाद हो रहा है। नाली की सफाई और मरम्मत न होने के कारण पानी सड़क पर आ जाता है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है।
विज्ञापन

वेदमनपुर राजकीय नलकूप 1956 में लगा था और कभी कोल्हड़, चौरी खास ग्रामसभा के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाता था। अब जगह-जगह नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जिम्मेदार अधिकारी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी चालू होते ही नलकूप के पास स्टेशन जाने वाली सड़क पर बहने लगता है। इम्तियाज अंसारी, जहीर आलम, खुर्शीद और आरिफ ने बताया कि नलकूप क्षतिग्रस्त है, लेकिन साफ-सफाई न होने से भी पानी नाली के ऊपर से बहता है। शिकायत करने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आता है। सड़क पर बहते पानी से स्कूली बच्चे भी परेशान हैं। बताया कि इससे सड़कें तो खराब हो ही रही हैं और सैकड़ों लीटर पानी भी लगातार बर्बाद हो रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर खामोश बने हुए हैं।
विज्ञापन

एक्सईएन नहर सुधीर पाल ने बताया कि वेदमनपुर के मामले की जानकारी नहीं है। संबंधित आपरेटर से इसकी जानकारी ली जाएगी और उसे जल्द से जल्द दुरूस्त कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed