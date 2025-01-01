Bhadohi News: दो महीने से बह रहा नलकूप का पानी, सड़कें हो रहीं खराब

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वेदमनपुर राजकीय नलकूप 1956 में लगा था और कभी कोल्हड़, चौरी खास ग्रामसभा के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाता था। अब जगह-जगह नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जिम्मेदार अधिकारी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी चालू होते ही नलकूप के पास स्टेशन जाने वाली सड़क पर बहने लगता है। इम्तियाज अंसारी, जहीर आलम, खुर्शीद और आरिफ ने बताया कि नलकूप क्षतिग्रस्त है, लेकिन साफ-सफाई न होने से भी पानी नाली के ऊपर से बहता है। शिकायत करने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आता है। सड़क पर बहते पानी से स्कूली बच्चे भी परेशान हैं। बताया कि इससे सड़कें तो खराब हो ही रही हैं और सैकड़ों लीटर पानी भी लगातार बर्बाद हो रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर खामोश बने हुए हैं।एक्सईएन नहर सुधीर पाल ने बताया कि वेदमनपुर के मामले की जानकारी नहीं है। संबंधित आपरेटर से इसकी जानकारी ली जाएगी और उसे जल्द से जल्द दुरूस्त कराया जाएगा।