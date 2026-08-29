Bhadohi News: 100 परिषदीय स्कूलों में लगेंगे वाटर कूलर, मिलेगा शीतल जल

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जिले में 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हो रहे हैं। जिसमें एक लाख 33 हजार बच्चे पंजीकृत हैं। वैसे तो लगभग सभी विद्यालयों में पेयजल के लिए कहीं हैंडपंप तो कहीं सब मर्सिबल पंप की व्यवस्था की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पांच महीने पहले सांसद डाॅ. विनोद बिंद को प्रस्ताव भेजकर वाटर कूलर की मांग की थी। विभाग के प्रस्ताव पर सांसद ने वाटर कूलर लगवाने की सहमति दी है। विभाग की तरफ से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन किया गया है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि सांसद की सहमति के पश्चात छात्र संख्या के आधार पर 100 स्कूलों का चयन कर लिया गया है। वाटर कूलर लगने से बच्चों को पेयजल की बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि आगामी शिक्षा सत्र में इसका लाभ बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा।

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ज्ञानपुर। जिले के 100 परिषदीय विद्यालयों में वाटर कूलर लगाए जाएंगे। जिससे बच्चों को शीतल जल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की पहल पर सांसद डॉ. विनोद बिंद ने 100 विद्यालयों में वाटर कूलर लगवाने की सहमति दी है। साथ ही बच्चों की नियमित उपस्थिति के आधार पर विद्यालयों का चयन भी कर लिया गया है। जल्द ही वाटर कूलर लग जाएंगे। इससे करीब 20 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे। आगामी सत्र में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।