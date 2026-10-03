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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Vibhuti Express reached the station two and a half hours late

Bhadohi News: विभूति एक्सप्रेस ढाई घंटे विलंब से स्टेशन पर पहुंची

Sat, 03 Oct 2026 02:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:01 AM IST
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Vibhuti Express reached the station two and a half hours late
। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को भी ट्रेनें देरी से आईं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले एक हफ्ते से लगातार ट्रेनों की लेटलतीफी जारी है। बलिया से प्रयागराज रामबाग जाने वाली गाड़ी संख्या 55131 निर्धारित समय सुबह 10.18 बजे के बजाय 11.20 बजे पहुंची। इसी तरह हावड़ा से प्रयागराज जाने वाली 13047 विभूति एक्सप्रेस निर्धारित समय सुबह 10.38 बजे की जगह 1.16 बजे पहुंची। यह ट्रेन करीब ढाई घंटे विलंब से ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर आई। मऊ प्रयागराज गाड़ी संख्या 65131 भी अपने निर्धारित समय शाम 7:33 बजे की जगह 8.24 बजे पहुंची। यह ट्रेन भी लगभग एक घंटे की देरी से प्लेटफॉर्म पर आई। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रयागराज से हावड़ा जाने वाली विभूति एक्सप्रेस देरी से आई। यात्रियों चंदन कुमार, मनोज कुमार और सीता गुप्ता ने बताया कि ट्रेने लेट होने से परेशानी हुई।
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