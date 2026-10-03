Bhadohi News: राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने गांधी और शास्त्री को किया नमन

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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती शुक्रवार को राजनीतिक दलों ने मनाई। कांग्रेस, सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। भदोही के इंदिरामिल चौराहे पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में जयंती मनाई गई। कांग्रेस के को-ऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडेय ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि विदेश में महात्मा गांधी के सामने नतमस्तक होने की बात कही जाती है, लेकिन अपने ही देश में गांधी की प्रतिमा और उनके सम्मान की उपेक्षा हो रही है। इंदिरा मिल चौराहे पर क्षतिग्रस्त बापू की प्रतिमा को लेकर नाराजगी जताई गई। इस मौके पर राजेंद्र दूबे, काशीनाथ, प्रेम बिहारी उपाध्याय, मसूम आलम, स्वालेह अंसारी, सुरेश चौहान माैजूद रहे। ज्ञानपुर स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस जनों ने गांधी को नमन किया। इस मौके पर माबूद खान, सुरेश चंद्र उपाध्याय, राजेश पांडेय, गुलजारी लाल उपाध्याय, परवेज हाशमी, जितेंद्र, राजेंद्र, महेश आदि रहे। सपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में गांधी और शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष दीपक मिश्र की मौजूदगी में गांधी जयंती मनाई गई।