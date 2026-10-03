Bhadohi News: भोर में ठंड तो दिन में हो रहा उमस का अहसास
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:02 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:02 AM IST
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जिले के मौसम का मिजाज रोज बदल रहा है। इन दिनों भोर में हल्की ठंड का अहसास लोगों को हो रहा है। वहीं दिन में धूप होने के साथ ही उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह टहलने निकलने वाले लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि दो दिनों से अधिकतम 33 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस पर तापमान स्थिर है। पंखा बंद करते ही लोगों को पसीना होने लगता है। बाजार और खेतों में काम करने वाले लोगों को दिन में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यह मौसम सेहत के लिए नुकसानदेह है। संवाद
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