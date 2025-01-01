Bhadohi News: वेदांत क्रिकेट क्लब ने एनईआर को दो विकेट से किया पराजित

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मैच में एनईआर क्रिकेट अकादमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, वेदांत क्रिकेट क्लब (मऊ) के गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी करते हुए एनईआर की पूरी टीम को 38.4 ओवरों में 160 रनों पर आउट कर दिया। एनईआर की ओर से शौर्य ने सर्वाधिक 65 रनों की पारी खेली, जबकि रेयांश ने 24, आदित्य ने 21 और अर्जुन ने 14 रनों का योगदान दिया।वेदांत क्रिकेट क्लब की ओर से आयुष और अभिनव कुमार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि आदित्य, रुद्र सिंह और यश को 1-1 विकेट मिले।जीत के लिए मिले 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेदांत क्रिकेट क्लब की टीम ने सधी हुई शुरुआत की।टीम की ओर से अनिकेत ने 45, बेलाल ने 33 और वेदांत ने 22 रनों का उपयोगी योगदान दिया। इसके अलावा टीम को अतिरिक्त रनों (56) का भी भरपूर फायदा मिला, जिसके दम पर वेदांत क्रिकेट क्लब ने 30.1 ओवरों में 8 विकेट खोकर 161 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एनईआर की तरफ से गेंदबाजी में आयुष ने 3 विकेट, शौर्य और आदित्य ने 2-2 विकेट तथा अंकित ने 1 विकेट लिए। मैच में अंपायरिंग की भूमिका यश और अमरीश ने निभाई, जबकि प्रवीण ने स्कोरर का दायित्व संभाला।