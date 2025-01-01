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Bhadohi News: वेदांत क्रिकेट क्लब ने एनईआर को दो विकेट से किया पराजित

Mon, 05 Oct 2026 12:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:07 AM IST
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Vedanta Cricket Club defeated NER by two wickets
नगर के सहादतपुरा ​स्थित मैदान पर आयोजित क्रिकेट मैच में शाट लगाता बल्लेबाज।संवाद
सहादतपुरा स्थित ग्राउंड पर रविवार को खेले गए 40-40 ओवरों के मैच में वेदांत क्रिकेट क्लब ने एनईआर क्रिकेट अकादमी बनारस को 2 विकेट से पराजित कर दिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आयुष गुप्ता को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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मैच में एनईआर क्रिकेट अकादमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, वेदांत क्रिकेट क्लब (मऊ) के गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी करते हुए एनईआर की पूरी टीम को 38.4 ओवरों में 160 रनों पर आउट कर दिया। एनईआर की ओर से शौर्य ने सर्वाधिक 65 रनों की पारी खेली, जबकि रेयांश ने 24, आदित्य ने 21 और अर्जुन ने 14 रनों का योगदान दिया।
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वेदांत क्रिकेट क्लब की ओर से आयुष और अभिनव कुमार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि आदित्य, रुद्र सिंह और यश को 1-1 विकेट मिले।
जीत के लिए मिले 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेदांत क्रिकेट क्लब की टीम ने सधी हुई शुरुआत की।
टीम की ओर से अनिकेत ने 45, बेलाल ने 33 और वेदांत ने 22 रनों का उपयोगी योगदान दिया। इसके अलावा टीम को अतिरिक्त रनों (56) का भी भरपूर फायदा मिला, जिसके दम पर वेदांत क्रिकेट क्लब ने 30.1 ओवरों में 8 विकेट खोकर 161 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एनईआर की तरफ से गेंदबाजी में आयुष ने 3 विकेट, शौर्य और आदित्य ने 2-2 विकेट तथा अंकित ने 1 विकेट लिए। मैच में अंपायरिंग की भूमिका यश और अमरीश ने निभाई, जबकि प्रवीण ने स्कोरर का दायित्व संभाला।
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