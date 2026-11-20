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ज्ञानपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बृहस्पतिवार को विभूति नारायण इंटर कॉलेज में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि काशी नरेश विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. उमा श्रीवास्तव ने रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, शौर्य, राष्ट्रभक्ति एवं मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण को स्मरण करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कहा कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीय नारी शक्ति, स्वाभिमान और अदम्य इच्छाशक्ति की प्रतीक हैं। उन्होंने अपने साहस और पराक्रम से यह सिद्ध किया कि नारी केवल परिवार और समाज के निर्माण की आधारशिला ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की रक्षा और नेतृत्व करने में भी अग्रणी भूमिका निभा सकती है। उनका जीवन आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत है। इस मौके पर प्रधानाचार्य आलोक तिवारी, दिव्यांशु शुक्ला आदि रहे।