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नई बाजार के नीलकंठ महादेव और गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर के सामने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया गया। सुजातपुर निवासी आचार्य शरद पांडेय ने बताया कि अक्षय नवमी का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी या कुष्मांड नवमी के नाम से जाना जाता है। पर्व को लेकर सुबह से ही महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने आंवले के पेड़ के नीचे पूजा की थाली सजाकर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजन-अर्चन किया। इसके बाद पेड़ के नीचे ही विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए और भगवान को भोग अर्पित किया। पूजा के उपरांत सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक मान्यता है कि आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसकी छाया में भोजन बनाने तथा ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पर्व के दौरान महिलाओं ने परंपरा और धार्मिक आस्था के साथ उत्सव मनाया। नई बाजार के नीलकंठ मंदिर पर मौके पर अनीता गुप्ता, पूनम खत्री, सुजाता, लखमणि, वैशाली खत्री, बबीता दुबे, प्रिया गुप्ता, अमित खत्री, नीतू, मुस्कान, पूनम जायसवाल, विनीत श्रीवास्तव, प्रभावती देवी आदि महिलाएं मौजूद रही।

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शहर और ग्रामीण इलाके में बुधवार को महिलाओं ने श्रद्धा, उल्लास के साथ अक्षय नवमी का पर्व मनाया। आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे पकवान बनाया। विधि-विधान से मां लक्ष्मी और श्रीनारायण की स्तुति करके परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।