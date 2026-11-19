इस दौरान एक दुकान पर एक किसान को नियम से अधिक खाद बेचने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। उन्होंने मेसर्स शुभम खाद भंडार गोपीगंज, मेसर्स मौर्या खाद एवं बीज भंडार गोपीगंज, मेसर्स ओम मौर्या बीज भंडार गोपीगंज, मेसर्स किसान खाद भंडार बिटठलपुर, मेसर्स रवि खाद एवं बीज भंडार जंगीगंज, मेसर्स नित्या इंटरप्राइजेज चेरापुर एवं मेसर्स दिलीप खाद भंडार कस्तूरीपुर की जांच की।मेसर्स दिलीप खाद भंडार कस्तूरीपुर का लाइसेंस निलंबित किया। अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर एक उर्वरक विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।