Bhadohi News: चलती बाइक में लगी आग बाल-बाल बचे दो युवक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:35 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:35 AM IST
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औराई कोतवाली के कटका स्टेशन के पास वाराणसी-प्रयागराज हाईवे पर बृहस्पतिवार को एक बाइक में आग लग गई। आग लगने के बाद बाइक चालक ने उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज हो गई। जिससे वह उस पर काबू नहीं पा सका। महाराजगंज निवासी गोविंदा सोनकर अपने साथी रमेश सोनकर के साथ बाइक से कछवां रोड स्थित सब्जी मंडी जा रहे थे।
कटका स्टेशन के पास पहुंचते ही बाइक से अचानक धुआं निकलने लगा। पीछे बैठे रमेश ने धुआं देखकर गोविंदा को बाइक रोकने के लिए कहा। बाइक रुकते ही देखते-देखते उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में बाइक से तेज लपटें उठने लगीं।
दोनों ने किसी तरह बाइक से उतरकर अपनी जान बचाई। प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना के पुलिसकर्मी पहुंचे थे। दोनों युवक सुरक्षित हैं। बाइक को हाईवे से हटवा दिया जाएगा। संवाद
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कटका स्टेशन के पास पहुंचते ही बाइक से अचानक धुआं निकलने लगा। पीछे बैठे रमेश ने धुआं देखकर गोविंदा को बाइक रोकने के लिए कहा। बाइक रुकते ही देखते-देखते उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में बाइक से तेज लपटें उठने लगीं।
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दोनों ने किसी तरह बाइक से उतरकर अपनी जान बचाई। प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना के पुलिसकर्मी पहुंचे थे। दोनों युवक सुरक्षित हैं। बाइक को हाईवे से हटवा दिया जाएगा। संवाद
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