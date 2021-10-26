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Bhadohi News: चलती बाइक में लगी आग बाल-बाल बचे दो युवक

Fri, 02 Oct 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:35 AM IST
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Two youths narrowly escaped after a moving bike caught fire
औराई कोतवाली के कटका स्टेशन के पास वाराणसी-प्रयागराज हाईवे पर बृहस्पतिवार को एक बाइक में आग लग गई। आग लगने के बाद बाइक चालक ने उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज हो गई। जिससे वह उस पर काबू नहीं पा सका। महाराजगंज निवासी गोविंदा सोनकर अपने साथी रमेश सोनकर के साथ बाइक से कछवां रोड स्थित सब्जी मंडी जा रहे थे।
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कटका स्टेशन के पास पहुंचते ही बाइक से अचानक धुआं निकलने लगा। पीछे बैठे रमेश ने धुआं देखकर गोविंदा को बाइक रोकने के लिए कहा। बाइक रुकते ही देखते-देखते उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में बाइक से तेज लपटें उठने लगीं।
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दोनों ने किसी तरह बाइक से उतरकर अपनी जान बचाई। प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना के पुलिसकर्मी पहुंचे थे। दोनों युवक सुरक्षित हैं। बाइक को हाईवे से हटवा दिया जाएगा। संवाद
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