Bhadohi News: गेहूं के एमएसपी पर 25 रुपये की वृद्धि पर जताया असंतोष

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भारतीय किसान यूनियन ने कुरमैचा गांव में एक बैठक की। जिलाध्यक्ष श्यामधर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में गेहूं के लिए केवल 25 रुपये की वृद्धि पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। किसानों ने चेताया कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर श्यामधर सिंह, राजेश सिंह, मंगला प्रसाद सिंह, श्यामधर यादव, घनश्याम सिंह, रमाशंकर पूर्व प्रधान, डॉ. हरिगेन बिंद माैजूद रहे। संवाद