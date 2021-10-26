Bhadohi News: वनवासी समाज का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, आवास आवंटन की मांग

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ज्ञानपुर। भदोही ब्लॉक के इस्मैला उचेठा गांव के वनवासी समाज के लोगों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर आवास निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग की। समाज के लोगों ने कहा कि वे गरीब और भूमिहीन परिवार से हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उन्हें सरकार की आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुए हैं, लेकिन अपने नाम पर पर्याप्त जमीन न होने से वे घर नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का आवास देना है, पर जमीन न होने से यह योजना उनके लिए अधूरी है। इस मौके पर रीता, फूल लगे ना, सुशीला, प्रमिला, शीला, सुनीता, चमेला, सीमा, बिंदु, सविता, सोनू आदि रहे।