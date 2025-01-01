Bhadohi News: जिले की चार छात्राएं राज्य स्तर पर दिखाएंगी दम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:29 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:29 AM IST
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ज्ञानपुर। जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की चार छात्राएं गोरखपुर में आयोजित मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। जिसके आधार पर उनका चयन राज्य स्तर के लिए हुआ है। जिला समन्वयक बालिका रितेश दीक्षित ने बताया कि पिछले दिनों आयोजित ट्रायल में अलग-अलग मंडलों की टीमों ने भाग लिया। जिसमें विंध्याचल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। जिसमें शामिल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ज्ञानपुर की छात्रा सुहाना यादव, रीमा यादव, शमा और कस्तूरबा विद्यालय भदोही की छात्रा अनामिका यादव का चयन राज्य स्तर के लिए हुआ। यह छात्राएं आगामी दिनों में मंडल की टीम की तरफ से अपनी प्रतिभा दिखाएंगी।
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