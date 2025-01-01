Bhadohi News: एथलेटिक्स में भदोही जोन अव्वल, ज्ञानपुर को दूसरा स्थान

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मंगलवार को 800 मीटर दौड़ बालिका सीनियर वर्ग में श्री नारायण इंटर कॉलेज धनतुलसी की प्रियंका पाल प्रथम, भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर की रिमझिम द्वितीय और श्री नारायण इंटर कॉलेज की गरिमा तृतीय रहीं। जूनियर वर्ग बालिका में जीएचएसएच स्कूल भदोही की ममता पाल प्रथम, राजकीय इंटर कॉलेज गिर्दबडगांव की अंकिता पटेल द्वितीय और जीआईसी ज्ञानपुर की शालिनी शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। चक्का फेंक में भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर के अंश दुबे 26.75 मीटर प्रथम, सोनू गौतम कंपोजिट स्कूल भुड़की 26. 35 मीटर द्वितीय और शिवकुमार 21. 45 मीटर अमवा माफी यादव बस्ती स्कूल को तृतीय स्थान मिला।बालिका सीनियर वर्ग के 1500 मीटर की दौड़ में पूजा यादव प्रथम, प्रिंसी मौर्य द्वितीय व रिमझिम तृतीय, जूनियर बालिका वर्ग में अंजली पाल प्रथम, ममता पाल द्वितीय और अंकिता पटेल को तीसरा स्थान मिला। 1500 मीटर दौड़ बालक वर्ग में अनुराग बिंद, विकास सरोज द्वितीय और महादेव कुमार बिंद तृतीय रहे। बालिका सीनियर वर्ग की 300 मीटर दौड़ में प्रिंसी प्रथम, रिमझिम द्वितीय और गरिमा तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर बालिका वर्ग में अंजली पाल प्रथम, पूजा द्वितीय और अंकिता पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर बालक सीनियर वर्ग दौड़ में राजन यादव प्रथम, शिवम यादव द्वितीय और निरंजन यादव तृतीय, 100 मीटर बालक जूनियर वर्ग में सुनील यादव प्रथम, संदीप यादव द्वितीय व रितिक यादव तृतीय स्थान प्राप्त किया।गोला फेंक में सांवली प्रथमगोला फेंक में सीनियर बालिका वर्ग में सांवली यादव प्रथम, शशि मौर्य द्वितीय और निशा यादव तृतीय रहीं। लंबी कूद बालिका सीनियर वर्ग में सारिका प्रथम, अंजली कुमारी द्वितीय और प्रिया यादव तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर बालिका वर्ग में निहारिका पटेल प्रथम, प्रिया पटेल द्वितीय और अनन्या तिवारी तृतीय रहीं। ओवरआल भदोही जोन प्रथम, ज्ञानपुर द्वितीय और औराई तृतीय रहा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरूद्ध त्रिपाठी ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।