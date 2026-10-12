फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Toilets at Katka station are closed, causing inconvenience to passengers

Bhadohi News: कटका स्टेशन का शौचालय बंद, परेशान हो रहे यात्री

Mon, 12 Oct 2026 01:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Toilets at Katka station are closed, causing inconvenience to passengers
कटका रेलवे स्टेशन पर शौचालय का बंद पड़ा ताला । संवाद
पूर्वोत्तर रेलवे के कटका रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बने शौचालय में ताला बंद है। इससे ट्रेन पकड़ने और उतरने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। शौच के लिए उन्हे भटकना पड़ता है। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों को अधिक परेशान होना पड़ता है। पूर्वाेत्तर रेलवे के वाराणसी-रामबाग रेल प्रखंड पर भदोही में छोटे-बड़े चार स्टेशन है। जिसमें ज्ञानपुर रोड, जंगीगंज, माधोसिंह, कटका शामिल है। माधोसिंह और ज्ञानपुर रोड पर लंबी दूरी की ट्रेनें रूकती है जबकि कटका पर पैसेंजर और मेमू का ठहराव होता है। जिस पर प्रयागराज और वाराणसी समेत अन्य शहरों से आने वाले लोग सफर करते हैं, लेकिन स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बना शौचालय अक्सर बंद रहता है।
विज्ञापन

स्टेशन मास्टर अवधेश कुमार मीणा ने बताया कि गंदगी के कारण शौचालय में ताला लगाया जाता है। चाबी मांगने पर उपलब्ध कराई जाती है। यात्री महेश कुमार, अजित दूबे, राम नरेश यादव, जटाशंकर आदि शौचालय खुलवाने की मांग रेलवे प्रशासन से की है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed