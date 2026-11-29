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बालक वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में ब्लू हाउस ने ग्रीन हाउस को हराया। बालक वर्ग के खो-खो फाइनल में येलो हाउस ने ब्लू हाउस को हराकर खिताब अपने नाम किया। बालिका वर्ग के खो-खो में ब्लू हाउस ने ग्रीन हाउस को शिकस्त दी। जूनियर गर्ल्स कबड्डी में रेड हाउस ने ब्लू हाउस को और जूनियर ब्वायज कबड्डी में रेड हाउस ने येलो हाउस को हराकर जीत दर्ज की। सीनियर ब्वायज कबड्डी में भी रेड हाउस ने ब्लू हाउस को पराजित किया।सीनियर ब्वायज शॉटपुट में येलो हाउस के अनुज मौर्य प्रथम, देव मौर्य द्वितीय और तेज बहादुर तृतीय स्थान पर रहे। ब्लू हाउस क्रिकेट टीम के कप्तान विशाल पटेल को मैन ऑफ द सीरीज और शिमांशु यादव को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। ग्रीन हाउस के कप्तान योगेश यादव को उपविजेता की ट्रॉफी दी गई।शाम को विद्यालय प्रबंधक चंदन सिंह और प्रधानाचार्य संदीप कुमार बाजपेयी ने विजेताओं को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने खेल भावना और अनुशासन का परिचय देते हुए शानदार प्रदर्शन किया।