Bhadohi News: गोपेश्वरनाथ मंदिर में भंडारे में हजारों भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:23 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:23 AM IST
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सावन माह के अंतिम मंगलवार को नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपेश्वरनाथ मंदिर में भंडारा आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बाबा गोपेश्वरनाथ सेवा समिति सदस्यों ने कहा कि भंडारा न केवल श्रद्धालुओं के बीच एकता और भक्ति को प्रोत्साहित करता है, बल्कि अन्नदान के पुण्य कार्य के माध्यम से समाज में सकारात्मकता का संचार भी करता है। इस मौके पर राजीव दुबे, भगवती प्रसाद, सोनू अग्रहरी, चंदन, शुभम पांडेय, शिवम पुष्पकार, प्रिंस पुष्पकार आदि रहे। इसी तरह तिलंगा में शक्ति माता मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान के दौरान संगीत मय सुंदर कांड पाठ का आयोजन हुआ। इस मौके पर अमित दुबे, नितीश कुमार, नैतिक, पुनीत, खेलाड़ी दुबे, रीना पांडेय रही। संवाद
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