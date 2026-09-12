Bhadohi News: फोरलेन पार कर रही किशोरी को बाइक ने मारी टक्कर, मौत

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हरिश्चंद्र सोनकर ने बताया कि उनकी बेटी नैना फोरलेन के दूसरी तरफ स्थित खेत से हरी सब्जी तोड़ने गई थी। सब्जी तोड़ने के बाद घर आने के लिए फोरलेन पार कर रही थी। गोठा से घोसी की तरफ जा रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद चालक बाइक लेकर वहां से भाग गया। परिजन नैना को घायल अवस्था में लेकर दोहरीघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। नैना तीन बहनों और दो भाई में दूसरे नंबर पर थी। वो अमिला स्थित इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा थी। थाना प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पिता की तहरीर पर अज्ञात बाइक चालक पर प्राथमिकी दर्ज की है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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कुसुम्हा। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बसारतपुर गांव में फोरलेन पर शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से नैना (17) की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पिता हरिश्चंद्र सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।