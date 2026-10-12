Bhadohi News: जमीन और रुपये के बंटवारे पर तीन दिन से चल रही थी कहासुनी, बड़े भाई ने खुद को मारी गोली
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:11 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:11 AM IST
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बदलापुर। क्षेत्र के वार्ड नंबर तीन बरौली में शनिवार की रात में शराब के नशे में संदीप सिंह उर्फ पोद्दार (45) ने अवैध तमंचे से अपने पेट में गोली मार ली। सीओ अजय कुमार राय ने बताया कि घटना में पैतृक जमीन की रजिस्ट्री और रुपये के बंटवारे में पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। घायल युवक को परिजन बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उसके पेट में फंसी गोली निकाल दी गई है। परिवार की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है।
सीओ अजय कुमार राय ने बताया कि बरौली निवासी संदीप सिंह का अपने छोटे भाई सुधांशु सिंह से पैतृक जमीन की रजिस्ट्री का विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिता भोला शंकर सिंह ने जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री की थी। इससे मिले रुपये छोटे बेटे को दिए थे। इसी बात के लिए दोनों भाइयों के बीच बीते तीन दिनों से कहासुनी हो रही थी। शनिवार की शाम साढ़े सात बजे संदीप शराब के नशे में घर पहुंचा और हंगामा करने लगा। इसी दौरान उसने तमंचे से अपने पेट में गोली मार ली। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। परिजन उसकी हालत देखते हुए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर लेकर गए। इधर गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय ने बताया कि घायल का उपचार बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। अभी परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। हालांकि, पुलिस पारिवारिक विवाद में हुई घटना की जांच कर रही है।
घायल पर गैंगस्टर एक्ट सहित पांच प्राथमिकी दर्ज है
सीओ ने बताया कि घायल संदीप सिंह उर्फ पोद्दार का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ साल 2016 में गैंगस्टर एक्ट सहित पांच मामले दर्ज किए गए थे। क्षेत्राधिकारी के मुताबिक, सुजानगंज थाने में उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। महराजगंज थाने में भी तीन और सिंगरामऊ थाने में एक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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सीओ अजय कुमार राय ने बताया कि बरौली निवासी संदीप सिंह का अपने छोटे भाई सुधांशु सिंह से पैतृक जमीन की रजिस्ट्री का विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिता भोला शंकर सिंह ने जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री की थी। इससे मिले रुपये छोटे बेटे को दिए थे। इसी बात के लिए दोनों भाइयों के बीच बीते तीन दिनों से कहासुनी हो रही थी। शनिवार की शाम साढ़े सात बजे संदीप शराब के नशे में घर पहुंचा और हंगामा करने लगा। इसी दौरान उसने तमंचे से अपने पेट में गोली मार ली। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। परिजन उसकी हालत देखते हुए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर लेकर गए। इधर गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय ने बताया कि घायल का उपचार बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। अभी परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। हालांकि, पुलिस पारिवारिक विवाद में हुई घटना की जांच कर रही है।
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घायल पर गैंगस्टर एक्ट सहित पांच प्राथमिकी दर्ज है
सीओ ने बताया कि घायल संदीप सिंह उर्फ पोद्दार का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ साल 2016 में गैंगस्टर एक्ट सहित पांच मामले दर्ज किए गए थे। क्षेत्राधिकारी के मुताबिक, सुजानगंज थाने में उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। महराजगंज थाने में भी तीन और सिंगरामऊ थाने में एक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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