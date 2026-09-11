देश नहीं भूल सकता वीर अब्दुल हमीद व गोविंद बल्लभ का योगदान : वसीम

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सुरियावां। कांग्रेस की ओर से अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद की पुण्यतिथि एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर सुरियावां के शेखर आजाद नगर स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में गोष्ठी का आयोजन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों महान विभूतियों के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद का जीवन देशभक्ति, साहस, त्याग और अदम्य वीरता की प्रेरणादायक मिसाल है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता का मान बढ़ाया। उनकी शहादत देशवासियों को सदैव राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। वहीं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश और प्रदेश के निर्माण तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और राष्ट्रहित को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नाजिम अली, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सुरियावां करन मौर्य ने भी संबोधित किया। मौके पर सुरेश गौतम, सुबुकतगीन अंसारी, त्रिलोकी नाथ बिंद, सुरेश चौहान, शमशीर अहमद रमाशंकर बिंद, राकेश पाल, विशाल गौतम आदि रहे। संवाद