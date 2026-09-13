Bhadohi News: बूढ़ेनाथ मंदिर में बही कजरी की रसधार, तालियों से गूंजा पंडाल

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भारतीय किसान संयुक्त मजदूर यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गायक रवि किशन और सोनी चंचल के बीच कजरी मुकाबला हुआ। इस दौरान एक से बढ़कर एक कजरी सुनाई गई। दोनों कलाकारों ने अपनी-अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सोनी चंचल ने भगवान शंकर और माता पार्वती की गाथा प्रस्तुत की। वहीं रवि किशन ने राजा भरथरी की कहानी को लोकगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। जिसे सुनकर श्रोता भावविभोर हो गए। यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी सालिक राम यादव, श्याम धर यादव, मनी यादव, मीरा देवी, प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे।

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दुर्गागंज। अभोली ब्लॉक के पांडेपुर स्थित प्राचीन बूढ़ेनाथ मंदिर परिसर में शनिवार को कजरी का आयोजन किया गया। भादो महीने में बही कजरी की रसधार से लोग हर्षित हो उठे। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।