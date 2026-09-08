Bhadohi News: शिव जी का शृंगार, जयकारों से गूंजा दरबार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:37 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:37 AM IST
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ज्ञानपुर। नगर के हरिहरनाथ मंदिर और गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर पर सोमवार शाम को देवाधिदेव महादेव का सप्ताहिक शृंगार किया गया। इसके बाद निखरे अलौकिक स्वरुप का दर्शन-पूजन कर श्रद्धालु निहाल हो गए। शिवलिंग पर सुगंधित फूल-मालाए अर्पित किया गया।
विशेष वस्त्रों से सजाया गया। मंदिर पर दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। हरिहर नाथ मंदिर के पुजारी आशीष मिश्र ने बताया कि शृंगार के बाद भगवान शिव जी का शृंगार किया गया। इसके उपरांत विशेष आरती उतारी गई। उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर उमेश पटेल, सूरज गुप्ता आदि रहे।
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विशेष वस्त्रों से सजाया गया। मंदिर पर दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। हरिहर नाथ मंदिर के पुजारी आशीष मिश्र ने बताया कि शृंगार के बाद भगवान शिव जी का शृंगार किया गया। इसके उपरांत विशेष आरती उतारी गई। उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर उमेश पटेल, सूरज गुप्ता आदि रहे।
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