Bhadohi News: अस्पताल में गरम पट्टी 12 दिन से खत्म, निजी दुकानों से 300 रुपये में खरीद रहे लोग

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मौसम में बदलाव होने से इन दिनों भदोही एमबीएस अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। रोजाना करीब 900 से 1000 की ओपीडी होती है। इसमें आर्थों विभाग की ओपीडी 70 से बढ़कर 100 पहुंच गई है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी ओपीडी में पहुंचते हैं। अस्पताल में हड्डी के डॉ. चन्द्रबली व डॉ. विनय मिश्रा की तैनाती है। हर दिन ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों में 20 मरीजों को गरम पट्टी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पट्टी न होने के कारण उन्हें बाहर के मेडिकल स्टोर का रुख करना पड़ रहा है। एक पट्टी खरीदने पर 300 रुपये खर्च होते हैं। जन औषधि केंद्र यह पट्टी 20 रुपये में मिलती है, लेकिन वहां से भी मरीज को बाहर भेज दिया जा रहा है। स्टोर में स्टॉक खत्म होने के कारण डॉक्टर बाहर से पट्टी लिखने को मजबूर हैं। मर्यादपट्टी के मरीज मुस्तफा अंसारी ने बताया कि उनके पैर में चोट लगी थी। गरम पट्टी बाहर से लेना पड़ा। भदोही नगर के पवन कुमार ने बताया कि अस्पताल में नि:शुल्क उपचार का दावा किया जाता है, लेकिन यहां हर चीज बाहर से लेनी पड़ती है। यहां तक कि 11.30 बजे के बाद लैब में जांच नहीं होती है। मरीज को बाहर भेजा जाता है।एमबीएस अस्पताल के सीएमएस डॉ. आरआर मौर्या का कहना है कि 11 सितंबर से गरम पट्टी खत्म है, उसका वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है। जन औषधि केंद्र है, वहां से भी पट्टी मिलती है। अगर वहां से मरीजों को गरम पट्टी नहीं मिल रही है तो पूछताछ की जाएगी।