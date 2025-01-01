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Bhadohi News: प्रतिमा विसर्जन में गया युवक नहर में डूबा, तलाश जारी

Thu, 22 Oct 2026 12:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:41 AM IST
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Teenager drowns in canal during idol immersion; search underway
बलीपुर नहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक के डूबने की आशंका पर जुटी भीड़। संवाद - फोटो : सांकेतिक
गोपीगंज कोतवाली के बलीपुर नहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मंगलवार को एक युवक के डूब गया। बलीपुर निवासी समर बहादुर ने बताया कि बेटा पंकज चौहान उर्फ बीएन (30) गांव के युवकों के साथ प्रतिमा विसर्जित करने बलीपुर नहर पर गया था। वह नहर में उतरा था। विसर्जन के समय किसी को उसके डूबने का पता नहीं चला। बाद में जब पंकज घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। साथ गए युवकों ने बताया कि विसर्जन के दौरान पंकज वहां मौजूद रहा।
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गोताखोरों, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय गोताखोर बुधवार सुबह से ही नहर में युवक के तलाश में जुटे हैं। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि डूबने की आशंका जताई जा रही है। गोताखोर युवक की तलाश कर रहे हैं। संवाद
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