विसर्जन जुलूस में अचानक ब्लास्ट: पटाखे फटने से 12 लोग घायल, सड़क पर बिकरीं उंगलियां; दो की हालत गंभीर

भदोही जिले में चौरी बाजार के स्टेशन रोड पर विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस में पटाखों के विस्फोट से 12 लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद जुलूस में अफरातफरी मच गई। घायलों को आनन-फानन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल शुभम विश्वकर्मा व एक अन्य को वाराणसी रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बोरी में पटाखा रखा गया था, चिंगारी से बोरी में आग लग गई, इसके बाद उसमें रखा पटाखा एक-एक कर ब्लॉस्ट होने लगा।

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