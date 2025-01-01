गाटों को फार्मर रजिस्ट्री में जुड़वाएं किसान : ईरम

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यह पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों और भूमिहीन किसानों दोनों के लिए जरूरी है। रजिस्ट्री से कृषि निवेश, वरासत और अन्य कृषि संबंधी लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। सहायक अभियंता नहर राजेश कुमार सिंह ने किसानों से नहरों को अनावश्यक रूप से न बांधने या काटने की अपील की। इसी तरह पशु चिकित्साधिकारी गीता ने पशुओं के बीमा और केसीसी बनवाने पर जोर दिया। सहायक अभियंता विद्युत एसपी पटेल ने बताया कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड से पोस्टपेड कर दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से बिजली बिल जमा करने की अपील की। संवाद

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कृषि भवन घराव सभागार कक्ष में बुधवार को किसान दिवस का आयोजन हुआ। जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला कृषि अधिकारी ईरम ने बताया कि किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनवाना अनिवार्य है। किसान सभी गाटों को फार्मर रजिस्ट्री में जुड़वाएं।