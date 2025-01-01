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विजयदशमी : रघुवीर की मर्यादा से हारा लंकापति का अहंकार

Thu, 22 Oct 2026 12:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:46 AM IST
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Vijayadashami: The arrogance of the Lord of Lanka defeated by the righteous conduct of Raghuvir
बाबूसराय बाजार में धूं धूं जल रहा रावण। संवाद
विजयदशमी पर मंगलवार को जिले भर में 71 स्थानों पर रावण के पुतले का दहन किया गया। भदोही के रजपुरा स्थित रामलीला मैदान में सबसे ऊंची 40 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया।
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इसके अलावा ज्ञानपुर और नईबाजार में 30-30 फीट के पुतले का दहन किया गया। भगवान श्रीराम ने रावण का वध करते ही चारों तरफ जयश्रीराम गूंज उठा।
जिले में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में विजयदशमी पर राम और रावण युद्ध का मंचन किया गया। रणभूमि में रघुवीर बिना रथ के थे तो वहीं दूसरी ओर महाबलशाली लंकाधिपति रावण सेना के था। रघुवीर की मर्यादा से लंकापति का अहंकार हार गया।
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रणभूमि में रावण के वध के बाद चारों तरफ आतिशबाजी शुरू हो गई। गोपीगंज के रामलीला मैदान में श्री रामलीला समिति गोपीगंज व बघेल परिवार की ओर से विजयदशमी मेले का आयोजन हुआ। नगर के खड़हट्टी व पश्चिम मोहाल से रावण व हनुमान दल के साथ अंजही मोहाल से मां काली का जुलूस निकाला गया। इस मौके पर भाजपा सांसद डॉ. विनोद बिंद, भाजपा विधायक दीनानाथ भाष्कर, निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पालिकाध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, अखिलेश्वर सिंह, बृजेश गुप्ता, अजीत सिंह बघेल आदि रहे। घोसिया में आदर्श रामलीला समिति की ओर से रावण दहन और शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा सदर रोड, दसमी बारी, घोसिया रोड, मेन मार्केट और जी.टी. रोड की सर्विस लेन से गुजरते हुए रामलीला मैदान पर पहुंची। इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर रतीश , सुजीत बरनवाल, आदर्श बरनवाल, अरमान अहमद, आकाश गुप्ता आदि रहे।
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अभोली ब्लॉक के भौथर में बुधवार को दशहरा पर्व पर रावण दहन के बाद जय श्रीराम के नारों से मेला परिसर गूंज उठा। संचालन विपुल तिवारी ने किया। मोढ़ क्षेत्र में बनकट गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास दशमी के दूसरे दिन लगने वाला मेले में आज ग्रामीण अंचल की महिलाएं बच्चे बुजुर्ग ने खरीदारी की। गांव निवासी लवकुश पांडेय ने बताया कि यह मेला लगभग 30 साल से चल रहा है।

औराई के अखंड ज्योति क्लब रामलीला कमेटी कर मऊ रामलीला कमेटी कोटरा रामलीला कमेटी घोसिया सहित क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में विजयदशमी का मेला लगाया गया।
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