Bhadohi News: मौसम बदलने से बढ़े मरीज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:52 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:52 AM IST
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तीन दिन बाद राजकीय अस्पताल में बुधवार को ओपीडी आठ से दो बजे तक पूरे समय तक चली। वही मौसम में अचानक आए बदलाव का असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। सुबह-शाम हल्की ठंड और दिन में तेज धूप के कारण सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। ओपीडी में 40 फीसदी मरीज बुखार के रहे।
रविवार को अवकाश रहा। वहीं सोमवार व मंगलवार को राजकीय अस्पतालों में ओपीडी सुबह आठ से 12 बजे तक रही। महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय, 100 बेड अस्पताल सरपतहां में दो दिनों तक ओपीडी 12 बजे तक चली। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ओपीडी बंद रही। सीएचसी पर इमरजेंसी सेवाएं संचालित रही। कसियापुर प्रभारी डॉ. डीके वर्मा ने बताया कि बदलते मौसम के बीच सेहत को लेकर सजगता जरूरी है। जैसे सुबह शाम फूल बाजू का कपड़ा पहने, ठंडा भोजन करने से बचे, छोटे बच्चों का सुबह के वक्त कान बांधे, रात में उन्हें गुनगुना दूध पिलाएं, पंखा की रफ्तार धीमी करे, सुबह बिस्तर से उठने के बाद गुनगुना पानी का सेवन करें।
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रविवार को अवकाश रहा। वहीं सोमवार व मंगलवार को राजकीय अस्पतालों में ओपीडी सुबह आठ से 12 बजे तक रही। महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय, 100 बेड अस्पताल सरपतहां में दो दिनों तक ओपीडी 12 बजे तक चली। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ओपीडी बंद रही। सीएचसी पर इमरजेंसी सेवाएं संचालित रही। कसियापुर प्रभारी डॉ. डीके वर्मा ने बताया कि बदलते मौसम के बीच सेहत को लेकर सजगता जरूरी है। जैसे सुबह शाम फूल बाजू का कपड़ा पहने, ठंडा भोजन करने से बचे, छोटे बच्चों का सुबह के वक्त कान बांधे, रात में उन्हें गुनगुना दूध पिलाएं, पंखा की रफ्तार धीमी करे, सुबह बिस्तर से उठने के बाद गुनगुना पानी का सेवन करें।
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